"Сапсан" из Петербурга в Москву задерживается по техническим причинам

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

"Сапсан" № 785 маршрута Санкт-Петербург – Москва задерживался на перегоне Тосно – Ушаки по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

О задержке стало известно 1 декабря в 21:18 по московскому времени. Специалисты сразу же начали предпринимать все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.

Уже в ночь на 2 декабря пассажиров решили пересадить в резервный состав "Сапсана". Поезд отправился со станции Ушаки в 00:39. Ориентировочное время прибытия в Москву – 04:00.

Октябрьская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и напомнила, что они могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарт). Для получения средств необходимо заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций.

Ранее движение поездов приостанавливали на участке МЦД-2 от Курского вокзала до Красного Балтийца в сторону Нахабина. Это произошло из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда на станции Рижская. Позже движение поездов вновь осуществлялось в штатном режиме со всеми остановками.

Жителям и гостям Москвы для поездок по городу 2 декабря порекомендовали пользоваться городским транспортом, в том числе метро. В Дептрансе предупредили, что 2-го числа в течение дня ожидаются локальные ограничения движения.