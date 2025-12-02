Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:15

Транспорт

"Сапсан" из Петербурга в Москву задерживается по техническим причинам

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

"Сапсан" № 785 маршрута Санкт-Петербург – Москва задерживался на перегоне Тосно – Ушаки по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

О задержке стало известно 1 декабря в 21:18 по московскому времени. Специалисты сразу же начали предпринимать все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда.

Уже в ночь на 2 декабря пассажиров решили пересадить в резервный состав "Сапсана". Поезд отправился со станции Ушаки в 00:39. Ориентировочное время прибытия в Москву – 04:00.

Октябрьская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и напомнила, что они могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарт). Для получения средств необходимо заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций.

Ранее движение поездов приостанавливали на участке МЦД-2 от Курского вокзала до Красного Балтийца в сторону Нахабина. Это произошло из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда на станции Рижская. Позже движение поездов вновь осуществлялось в штатном режиме со всеми остановками.

Жителям и гостям Москвы для поездок по городу 2 декабря порекомендовали пользоваться городским транспортом, в том числе метро. В Дептрансе предупредили, что 2-го числа в течение дня ожидаются локальные ограничения движения.

"Новости дня": между станциями Бирюлевской линии началась проходка левого тоннеля

Читайте также


транспорт

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика