01 декабря, 19:40

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничений в городе 2 декабря

Фото: Москва 24

Жителям и гостям Москвы для поездок по городу 2 декабря рекомендуется воспользоваться городским транспортом, в том числе метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В департаменте предупредили, что 2-го числа в течение дня ожидаются локальные ограничения движения. Если поездок на авто не избежать, то лучше запланировать их на более позднее время – после 20:00.

"На дорожное движение завтра также могут повлиять: мелкие ДТП; ремонтные работы на дороге", – добавили в ведомстве.

Автомобилистам стоит быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в ЦОДД рассказывали о локальных ограничениях движения в Москве, которые ожидаются 1, 2 и 3 декабря. В частности, вечером в понедельник движение может быть затруднено на Садовом кольце в районе улицы Валовой, на Третьем транспортном кольце в районе улиц Сущевский Вал и Беговой.

