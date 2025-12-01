Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы 1, 2 и 3 декабря возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что к вечеру 1-го числа движение может быть затруднено на Садовом кольце в районе улицы Валовой, на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Беговой. Водителей призвали пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути.

В ведомстве указали, что на интенсивность движения могут повлиять мелкие ДТП, погодные условия и ремонтные работы на дорогах.

Автомобилистов попросили быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Помимо этого, необходимо планировать маршрут заранее.

Ранее ограничения на движение из-за инженерных работ ввели на участках улицы Плющева. Они будут действовать до 30 января 2026 года. В течение этого времени водители не смогут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени.

Схожие меры действуют и в районе Причального проезда. До 28 февраля проехать нельзя по одной-двум полосам на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе.

