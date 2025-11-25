25 ноября, 11:11Транспорт
Движение временно закрывали на Ленинском проспекте и Боровицкой площади
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение временно было закрыто на Ленинском проспекте и Боровицкой площади в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Кроме того, ограничения некоторое время действовали на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта и на съездах с ТТК и Садового кольца.
Объезд можно было совершить по проспекту Вернадского. Водителей призывали быть внимательными и строить маршрут заранее.
Ранее стало известно, что были введены ограничения на движение на участках улицы Плющева. Водители не могут воспользоваться одной или двумя полосами в зависимости от даты и времени.
Ограничения связаны с проведением инженерных работ и продлятся до 30 января 2026 года. Парковка на закрытых участках запрещена.