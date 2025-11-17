Форма поиска по сайту

17 ноября, 20:34

Трамваи задерживались на Дубининской улице из-за автомобиля на путях

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Трамваи маршрутов № 3, 38, 39 и Т1 временно задерживались на Дубининской улице в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что изменения в расписании были связаны с поломкой автомобиля, который остановился на путях. Из-за этого маршруты трамваев временно менялись.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – призывали в Дептрансе.

Ранее стало известно о временном прекращении автомобильного движения на площади Тверская Застава. Также ограничения вводили на участках Лесной улицы и Грузинского Вала.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рассказывали, что особая интенсивность движения фиксировалась на Новом Арбате в направлении центра, на Тверском бульваре на внутренней стороне Бульварного кольца, а также по Садово-Спасской улице на внешней стороне Садового кольца.

