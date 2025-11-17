Движение временно закрыто на площади Тверская Застава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно закрыли на площади Тверская Застава и еще двух улицах в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что проехать нельзя по Лесной улице и по Грузинскому Валу перед площадью.

"Стройте маршрут заранее", – призвали в Дептрансе.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, средняя скорость автомобильного потока в городе составляет 27 километров в час. Движение оценивается в 7 баллов.

Особая интенсивность фиксируется у дома 17 на Новом Арбате в направлении центра, у дома 22 по Тверскому бульвару на внутренней стороне Бульварного кольца, а также в районе дома 3, строения 3, по Садово-Спасской улице на внешней стороне Садового кольца.

"На движение влияют локальные ограничения движения, погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", – напомнили в департаменте.

Ранее в ЦОДД предупредили о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. В этот день ожидается дождь, поэтому водителей призвали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.

Автомобилистов попросили быть внимательнее. В частности, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Также водителям посоветовали заранее планировать маршруты.

