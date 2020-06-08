Задержанному в столице стрелку грозит пожизненное лишение свободы

09:41
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Мужчине, который устроил стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе столицы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное лишение свободы.
После стрельбы, в результате которой ранения получили двое прохожих и сотрудник МВД, были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.
Согласно УК РФ, санкция самой тяжелой статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
На данный момент подозреваемого в совершении преступления оперируют, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение.
Также правоохранители установили личность задержанного. Им оказался житель столицы 1969 года рождения.
Инцидент произошел в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1.
Неизвестный, предположительно, из ружья произвел выстрелы по людям во дворе дома. По словам очевидцев, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.
При этом отмечалось, что мужчина находился в неадекватном состоянии. При проведении операции по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие. Подозреваемого госпитализировали.
Открывший стрельбу неизвестный ранил прохожего
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