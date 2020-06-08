Задержанному в столице стрелку грозит пожизненное лишение свободы

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Мужчине, который устроил стрельбу во дворе жилого дома на юго-западе столицы, в случае обвинительного приговора может грозить пожизненное лишение свободы.

После стрельбы, в результате которой ранения получили двое прохожих и сотрудник МВД, были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.

Согласно УК РФ, санкция самой тяжелой статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

На данный момент подозреваемого в совершении преступления оперируют, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Следователи пока не могут допросить задержанного, ему сейчас проводят операцию", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что допрос состоится после того, как врачи дадут разрешение.

Также правоохранители установили личность задержанного. Им оказался житель столицы 1969 года рождения.

Инцидент произошел в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1.

Неизвестный, предположительно, из ружья произвел выстрелы по людям во дворе дома. По словам очевидцев, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.

При этом отмечалось, что мужчина находился в неадекватном состоянии. При проведении операции по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие. Подозреваемого госпитализировали.