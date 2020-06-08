В квартире стрелявшего по людям в Москве обнаружили алкоголь и нейростимуляторы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Во время осмотра квартиры мужчины, который устроил стрельбу из окна квартиры на юго-западе столицы, найдены алкоголь и нейростимуляторы. Об этом ТАСС заявила представитель Главного управления СК РФ по городу Юлия Иванова.

"У него в квартире был обнаружен ноотропный препарат "Фенибут" и пустые бутылки из-под крепкого алкоголя", – сказала Иванова.

Следователи установили личность задержанного. Им оказался житель Москвы 1969 года рождения. ЧП со стрельбой произошло в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1.

Мужчина, предположительно, из ружья произвел выстрелы по людям во дворе дома вечером 7 июня. Как сказали очевидцы, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут. Так, говорилось, что мужчина находился в неадекватном состоянии.

В ходе операции по задержанию мужчина начал стрелять по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие. Подозреваемого госпитализировали. В результате задержанному стрелку грозит пожизненное лишение свободы.