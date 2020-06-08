Стрелявший на юго-западе Москвы в последние годы был безработным

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим на юго-западе столицы, в последние годы был безработным, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"С 1998 года он работал в департаменте науки и промышленной политики Москвы, в 2004 году был заместителем руководителя. В последнее время, по предварительным данным, он был безработным", – говорится в сообщении.

Уточняется, что задолженностей мужчина не имел.

Инцидент произошел накануне в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1. Мужчина начал стрелять по людям во дворе дома, предположительно, из ружья. Стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.

В ходе операции по задержанию мужчина начал стрелять по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие. Подозреваемого госпитализировали.

Согласно последним данным, он скончался в больнице, несмотря на оказанную медиками помощь.