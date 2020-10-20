В Италии осудили пенсионеров за издевательства над соседями

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Итальянский суд вынес приговор пожилой паре, изводившей соседей по дому в миланском пригороде Сан-Донато-Миланезе, сообщает РИА Новости.

С 2015 по 2017 год пожилые люди угрожали убийством семье с детьми, жившей этажом выше, специально громко слушали радио и били метлами по потолку.

80-летний мужчина предлагал соседям встретиться перед гаражом, чтобы "убить на глазах детей, вырвать сердце и печень и съесть их". Он утверждал, что ему нечего терять из-за возраста и болезни.

Пара утверждала, что их соседи сами шумят, и таким образом пыталась противостоять им. В итоге пожилых людей приговорили к году и 8 месяцам лишения свободы условно.

Избежать наказания они смогут, если заплатят 30 тысяч евро в качестве компенсации ущерба потерпевшим.

Ранее в Подмосковье пенсионер пытался зарубить лифтера топором. 64-летний мужчина подкараулил свою жертву возле подъезда.

Лифтер жил в том же подъезде в техническом помещении, откуда постоянно доносились шум и музыка.