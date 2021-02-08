Метеорологи рассказали, когда в Москве начнут таять сугробы

Текущая неделя в Москве будет богатой на погодные катаклизмы, предупредили синоптики. Сначала в столице ожидаются сильные заморозки, а затем на город обрушатся снегопады. За пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков. Рассказываем, долго ли в городе будет бушевать стихия и когда сугробы начнут таять.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежная стихия

По прогнозу синоптиков, вторник, 9 февраля, может стать самым холодным днем с начала зимы: ночью температура опустится до -25 градусов, а в дневные часы – до -15 градусов. Такие показатели на 10–11 градусов ниже климатической нормы. При этом морозные будни скрасит солнце.

А к концу недели в столичный регион стремительно войдет южный циклон, который принесет снег и метель. Метеорологи подсчитали, что за пятницу и субботу может выпасть более половины месячной нормы осадков.





из сообщения на портале "Метеоновости" В пятницу, 12 февраля, в Москву нагрянет настоящее зимнее ненастье, со снегом, метелью и заносами на дорогах. Сильный снег будет лепить всю пятницу, за сутки на города выпадет рекордное количество осадков. Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 миллиметра и принадлежит 1973 году.

В воскресенье, 14 февраля, в День всех влюбленных, в Москве ожидается потепление. Ночью температура воздуха опустится до -8... -12 градусов, а днем столбики термометров покажут -6... -11 градусов. За окном будет облачно, небольшой снег и северно-восточный ветер, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Гидрометцентр России из-за сильных морозов также объявил на этой неделе оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до вечера 9 февраля.



Синоптики спрогнозировали пик холодов в Москве

Когда ждать весны?

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что снегопад в Московском регионе начнется вечером в четверг, 11 февраля. По ее словам, в первую очередь он затронет южные районы Подмосковья.

"В течение ночи будет идти снег, а пик ненастья придется на пятницу, когда повсеместно будет идти именно сильный снег и усилится ветер с порывами до 12–17 метров в секунду, это приведет к метели и накатам на дорогах. Причем разметет не только тот снег, который будет выпадать, но и тот, который уже лежит. Практически с такими же характеристиками мы войдем и в субботу", – говорит метеоролог.

Она добавила, что ненастье будет иметь затяжной характер, поэтому ожидается, что снег продолжит падать и на следующей неделе.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро К началу следующей недели процесс с выходом южного циклона будет затухать, но антициклон не даст далеко уйти. Мы будем находиться в его тыловой части. Поэтому рассчитывать на то, что у нас будет значительное повышение температуры, не приходится. Скорее всего, температура воздуха у нас вновь будет понижаться, мы вернемся к ночным 20-градусным морозам.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 пояснил, что в конце недели прогнозируется такой снегопад, когда за 12 часов выпадает шесть и более миллиметров осадков.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"На прошлой неделе мы все ощутили последствия двух снегопадов, количество выпавшего снега составило около пяти миллиметров. Для Москвы это очень много: получается, что высота снега увеличилась на 5–7 сантиметров, поскольку при отрицательной температуре снег пушистый. Такие показатели обусловливают транспортный коллапс в городе и усиленную работу коммунальных служб. Аналогичная ситуация прогнозируется и сейчас", – отметил он.

Что касается долгосрочных прогнозов, то во второй половине февраля и в начале марта будет неоднородная погода, рассказал специалист. При этом пока не стоит ожидать раннего прихода весны, подчеркнул Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ Еще впереди и оттепели, и морозная погода с температурами ниже 15 градусов. Когда наступят эти периоды – это задача краткосрочного прогноза. Рассчитывать на весеннее тепло не стоит, лучше ориентироваться на душевное тепло, это более надежный метод.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, климатический приход весны обычно сопровождается устойчивым переходом температуры через ноль градусов, возвращением перелетных птиц и сходом снежного покрова. Обычно это происходит в первой декаде апреля, объяснил специалист.

"Первое марта не может быть началом весны. На азиатской территории в марте еще морозы трещат. По климату при осреднении за несколько десятилетий максимальная высота снега бывает как раз в первой декаде марта. Весна в наших умеренных широтах европейской части начинается только в первых числах апреля", – добавил Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что само понятие весны относительно, поэтому каждый человек под этим словом понимает что-то свое. Более точные прогнозы, касающиеся прихода тепла в город, можно будет сделать ближе к апрелю.