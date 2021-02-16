В Disney показали первый постер приквела "101 далматинца" с Эммой Стоун

Фото: twitter.com/Disney

Киностудия Disney представила публике первый постер картины "Круэлла", в котором расскажут историю главной антагонистки фильмов "101 далматинец". Об этом сообщает "Газета.ру".

На постере, выполненном в черно-белых тонах, изображена актриса Эмма Стоун в образе Круэллы. На нем также указана примерная дата премьеры фильма – май 2021 года.

Режиссером новой ленты станет австралийский постановщик Крэйг Гиллеспи, авторами сценария выступят Дэна Фокс и Тони МакНамара. 17 февраля студия представит первый трейлер фильма.

Ранее сообщалось, что киногерой Marvel Человек-паук в исполнении актера Тома Холланда встретится с Веномом в новом трейлере фильма "Веном 2: Да будет Карнаж". Продолжение с участием антагониста Эдди Брока, роль которого снова исполнит Том Харди, выйдет на большие экраны 24 июня 2021 года.