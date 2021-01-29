Российский фильм "Огонь" выйдет в американский прокат летом

Фото: стоп-кадр из фильма "Огонь", 2020 год, реж. – Алексей Нужный

Российский блокбастер режиссера Алексея Нужного "Огонь" выйдет на большие экраны в Соединенных Штатах и Канаде этим летом. Об этом заявили представители компании "Централ Партнершип", сообщает РИА Новости.

"Shout! Studios, мультиплатформенная компания, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав на экшен-катастрофу "Огонь" в Северной Америке", – уточняется в заявлении. Премьера ленты "Огонь" в РФ состоялась 24 декабря 2020 года. Картина собрала в прокате свыше 10 миллионов долларов.

Фильм Алексея Нужного продали в Австралию и Новую Зеландию, Германию, немецкоговорящую Европу, Испанию, Латинскую Америку и другие страны.

Генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин считает, что героев фильма, пожарных, будут узнавать в любой точке мира. "Мы продолжаем активно работать в направлении укрепления позиций российского кинематографа на международной арене", – подчеркнул он.

Лента "Огонь" показывает зрителям героическую историю о пожарных и спасателях. В главной роли снялся актер Константин Хабенский.

Ранее говорилось, что последний фильм Федерико Феллини впервые выйдет в российский прокат. В главной роли Роберто Бениньи.