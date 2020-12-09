Вышел финальный трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Фото: стоп-кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла", 2020 год, режиссер – Дмитрий Дьяченко

Студия Disney опубликовала финальный трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла", сообщает "Газета.ру".

Вторая часть вышедшего три года назад "Последнего богатыря" повествует о новых приключениях москвича Ивана, который спасает вместе со сказочными персонажами волшебную страну Белогорье.

В картине снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Константин Лавроненко и другие.

Как отмечается, сиквел выйдет в российский прокат в первый день нового года.



Видео: YouTube