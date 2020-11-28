Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кинотеатры в новогодние праздники увеличат количество сеансов на востребованные фильмы, чтобы регулировать поток зрителей, сообщает ТАСС.
Как отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, для многих поход в кино останется практически единственным развлечением, поскольку елки и рождественские ярмарки отменили.
"Я думаю, что люди захотят отдыхать от негатива, поэтому надеюсь, что они пойдут в кино", – подчеркнул он.
Березин напомнил, что в прокат должны выйти сразу несколько крупных российских релизов, в том числе блокбастер "Огонь" Алексея Нужного, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко и другие.
Он отметил, что обычно большинство зрителей посещает кинотеатры 2, 3 и 4 января, но в 2021 году, учитывая ограничения, интерес может сохраняться на протяжении всех каникул.
"Нам есть что предложить зрителям. Проблема с заполняемостью залов в 25% касается аншлаговых сеансов, сейчас кинотеатры будут думать, как их разгрузить: например, давать больше кинозалов на востребованные фильмы, увеличивать количество сеансов утром и днем", – предположил он.
Березин заявил, что сейчас бессмысленно прогнозировать сборы, которые покажут новогодние сеансы.
Ранее министерство культуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала. Эта мера будет действовать с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.
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