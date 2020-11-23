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Культура

15:55

Фильм "Непосредственно Каха" продолжает возглавлять российский прокат

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Непосредственно Каха", 2020 год, реж. – Виктор Шамиров

Лидером российского кинопроката по итогам прошедших выходных остается фильм "Непосредственно Каха", сообщает "Газета.ру".

С 19 по 22 ноября лента собрала 92 миллиона рублей. Бокс-офис в премьерные выходные достиг 230 миллионов рублей.

Второй в списке лидеров проката стала комедия "Афера по-голливудски", роли в которой сыграли Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс. Триллеру "Взаперти" удалось собрать за выходные 18,8 миллиона рублей, что позволило ему стать в рейтинге третьим.

Ранее вышел первый трейлер новой версии "Крестного отца 3". Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола рассказал, что этот вариант фильма больше всего соответствует видению финала легендарной трилогии. Картина получила и новое имя: "Крестный отец" Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

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