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Культура

13:39

Студия Warner Bros. определилась с датой премьеры сиквела "Чудо-женщины"

культура за рубежом

Фото: стоп-кадр из фильма "Чудо-женщина", 2017 г., реж. – Пэтти Дженкинс

Премьеру ленты "Чудо-женщина 1984" DC не станут переносить, сообщает издание Variety.

Стало известно, что премьерный показ пройдет на потоковом сервисе HBO Max 25 декабря. В этот же день картину выпустят на экраны американских кинотеатров. Бюджет фильма составляет 200 миллионов долларов.

В тех странах, где сервис недоступен, ленту можно будет увидеть на неделю раньше – 16 декабря.

"Мы понимаем, что многие не могут попасть в кино из-за пандемии. Поэтому мы хотим дать им возможность посмотреть "Чудо-женщину 1984" на платформе HBO Max", – обратила внимание председатель и генеральный директор головной компании Энн Сарнофф.

Изначально ожидалось, что фильм выйдет на больших экранах летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. передвинула премьеру "Дюны" и перенесла дату релиза "Матрицы 4".

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