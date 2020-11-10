Фильм "Соври мне правду" с Прилучным выйдет в прокат в 2021 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Москве завершились съемки фильма "Соври мне правду" с Павлом Прилучным в главной роли. Премьера картины запланирована на 2021 год, передает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе сервиса Start, речь идет о первом полугодии предстоящего года. Фильм расскажет историю влюбленной пары, которая планировала провести выходные в загородном доме, однако им помешали сначала младшая сестра девушки, а потом и ее бывший бойфренд.
"Из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино. Для меня "Соври мне правду" – отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории", – заявил Прилучный.
По словам продюсера фильма Георгия Шабанова, проект вызвал интерес еще на стадии сценария. Он отметил, что авторы фильма рассчитывают на успешную дистрибуцию и зрительскую любовь к картине.
Уточняется. что роли в триллере также исполнили Дарья Мельникова, Евгений Романцов и Елизавета Кононова.
Ранее в Сети опубликовали тизер-трейлер полнометражного фильма "Мажор". Поделился им актер Павел Прилучный, исполнивший в картине главную роль. Сюжет фильма основан на одноименном сериале и является его прямым продолжением.
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