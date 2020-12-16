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Общество

16:30

Кассация признала незаконной отмену приговора гематологу Мисюриной

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора и возврате в прокуратуру дела врача-гематолога Елены Мисюриной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Медика осудили на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Уточняется, что дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Дело в отношении Мисюриной было возбуждено в 2018 году. По версии следствия, за два года до этого медик нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, это стало причиной смерти пациента.

Женщина получила 2 года тюрьмы, до вступления приговора в силу ее перевели под подписку о невыезде. Позже прокуратура потребовала отмены состоявшегося судебного решения, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. В апреле дело было возвращено в прокуратуру.

По делу гематолога Мисюриной проведут дополнительное расследование

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