Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

16:19
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Московский городской суд закрыл уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Елены отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.
Дело в отношении Мисюриной было возбуждено в 2018 году. По версии следствия, за два года до этого медик нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, это стало причиной смерти пациента.
Женщина получила 2 года тюрьмы, до вступления приговора в силу ее перевели под подписку о невыезде. Позже прокуратура потребовала отмены состоявшегося судебного решения, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. В апреле дело было возвращено в прокуратуру.
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