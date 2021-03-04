Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд закрыл уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Елены отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.

Дело в отношении Мисюриной было возбуждено в 2018 году. По версии следствия, за два года до этого медик нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, это стало причиной смерти пациента.

Женщина получила 2 года тюрьмы, до вступления приговора в силу ее перевели под подписку о невыезде. Позже прокуратура потребовала отмены состоявшегося судебного решения, указав на допущенные во время следствия нарушения. В СК заявили, что позиция прокуратуры ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. В апреле дело было возвращено в прокуратуру.