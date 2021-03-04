Путин сообщил, что 9 регионов РФ еще не приступили к вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что девять регионов РФ еще не приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте Кремля.
"В 9 субъектах вообще не приступали даже к вакцинации. Есть вопросы, связанные даже уже не с производством, а с логистикой, распределением, с организацией прививочных пунктов", – отметил президент.
Глава государства назвал вакцинацию главным оружием в борьбе с пандемией, заверив, что производство вакцин будет расти. По его словам, Минздрав и правительство РФ активно работают, чтобы оперативно решить все вопросы по вакцинации населения.
"Надо отдать должное и региональным властям, и федеральным, все-таки достаточно быстро коллеги реагируют и ситуацию поправляют", – добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день два компонента вакцины получили уже более двух миллионов человек. По его словам, еще столько же получили первую дозу вакцины.
Сергей Собянин ранее сообщал, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. По его словам, препаратом заинтересовалось множество стран мира. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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