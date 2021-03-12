Москвичей предупредили о гололедице и метели до воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности в выходные из-за метели, гололедицы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В субботу жителей столицы ожидает небольшой снег. Ночью на субботу температура будет держаться в районе минус 8 – минус 6 градусов, днем потеплеет до 1 градуса.

В воскресенье также ожидаются небольшие осадки, ночью – от минус 2 до нуля, однако днем показатели поднимутся до 4–6 градусов тепла.

Ранее жителей столицы предупредили о сильном снегопаде в ночь на 13 марта. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта – суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров. Уточняется, что погодные условия ухудшатся вечером – снег пойдет после 21:00.