Снегопад накроет Москву к ночи

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Снегопад ожидается в Москве в ночь на 13 марта, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Уточняется, что погодные условия ухудшатся еще вечером. Снег пойдет после 21:00.
"По данным синоптиков, в конце дня в некоторых районах города возможен небольшой снег. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта – суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров", – говорится в сообщении.
Температура воздуха ночью составит от минус 6 до минус 8 градусов, также возможна метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.
При этом в городе завершаются работы по вывозу снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования.
"В течение всего светового дня ведутся работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что плюсовая погода ожидается в столичном регионе в выходные. В субботу в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса. В воскресенье в городе будет еще теплее: столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица.
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