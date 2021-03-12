Снегопад накроет Москву к ночи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снегопад ожидается в Москве в ночь на 13 марта, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Уточняется, что погодные условия ухудшатся еще вечером. Снег пойдет после 21:00.

"По данным синоптиков, в конце дня в некоторых районах города возможен небольшой снег. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта – суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 сантиметров", – говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от минус 6 до минус 8 градусов, также возможна метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.

При этом в городе завершаются работы по вывозу снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования.

"В течение всего светового дня ведутся работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что плюсовая погода ожидается в столичном регионе в выходные. В субботу в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса. В воскресенье в городе будет еще теплее: столбики термометров могут подняться до плюс 6 градусов. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица.

