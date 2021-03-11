Порывистый ветер и гололедица сохранятся в Москве до субботы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за гололедицы и усиления ветра в Москве и Подмосковье 12–13 марта объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ветер, порывы до 17 метров в секунду, период предупреждения – с 10:00 12 марта до 10:00 13 марта. Предупреждение по гололедице действует до 12:00 13 марта", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют 12 марта до минус 7 – минус 5 градусов, на следующий день столбики термометров поднимутся до минус 1 – плюс 1 градуса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до 19,4 градуса. В четверг же температура в столице достигла минус 20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений.