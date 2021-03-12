Москвичей предупредили о метели в пятницу вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы предупредили о метели в пятницу, 12 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам синоптика, температура воздуха днем в Москве повысится до минус 4–6 градусов, по области – до минус 3–8 градусов. Ожидаются облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

В субботу температура воздуха в столице составит около -1... +1 градуса. В воскресенье в городе будет еще теплее: столбики термометров могут подняться до +4... +6 градусов. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица.

На следующей неделе, по словам синоптиков, погода существенно не поменяется. В понедельник и вторник будет около -1... +4 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, также прогнозируются небольшие осадки.

