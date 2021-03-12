Синоптики рассказали о погоде в столице 12 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 12 марта, в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и до 10 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
"Большую часть дня пятницы столичный регион окажется на северо-западной периферии антициклона. Ближе к вечеру с северо-запада приблизится теплый атмосферный фронт, небо затянется облаками и местами пройдет снег", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в Москве максимальная температура воздуха составит 7–5 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 10 градусов. Во второй половине дня порывы ветра могут достигнуть 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Прогнозируется, что в субботу температура воздуха составит около -1...+1 градуса. В воскресенье в городе будет еще теплее: столбики термометров могут подняться до +4... +6 градусов. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица.
На следующей неделе, по словам синоптиков, погода существенно не поменяется. В понедельник и вторник будет около -1... +4 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, также прогнозируются небольшие осадки.
Эксперт рассказал, могут ли быть взаимосвязаны сильные морозы на разных континентах
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