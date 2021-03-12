Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долги по штрафам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим рассказала, что водители могут лишиться транспортного средства из-за накопленного большого долга, передает агентство "Прайм".
Она напомнила, что на оплату штрафа водителю дается 60 дней, при этом в течение 10 дней после получения постановления он может его обжаловать. Если штраф так и не был оплачен, то информация о неплательщике передается в суд для дальнейшего вынесения решения.
"После этого к делу подключается служба судебных приставов: возбуждается исполнительное производство и применяются различные меры воздействия. Правда, неплательщику дается еще пять дней на погашение штрафа", – отметила адвокат.
Она подчеркнула, что за уклонение от исполнения постановления грозит двукратное увеличение суммы долга, административный арест или обязательные работы. Если у должника нет средств на погашение долга, превышающего 30 тысяч рублей, то приставы могут арестовать имущество.
Если же водитель так и не погасит долг, то в этом случае судебные приставы могут изъять транспортное средство. Впоследствии его продадут, погасят долг, а разницу, если она останется, вернут бывшему владельцу, заключила Сулим.
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