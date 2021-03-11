"The City": "Земля кочевников", PennLab, "Триумф джаза"

В среду в прокат выходит "Земля кочевников" – один из самых ожидаемых фильмов года, триумфатор Венеции, Торонто и недавнего "Золотого глобуса". История о современных американских бездомных глазами оскароносной Фрэнсис Макдорманд запомнится всем надолго.

Пока Галерея братьев Люмьер готовится к переезду на Большую Полянку, в Бумажном проезде ей нашлась замена. В здании бывшего издательства газеты "Правда" открылась новая фотогалерея PennLab. На первой выставке можно посмотреть свежие работы 16 молодых и перспективных российских фотографов.

Кроме того, в доме музыки стартует фестиваль "Триумф джаза", который в этом году пройдет в 21-й раз. Выступит легенда российского джаза Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром. Подробнее – в сюжете проекта The City.