Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время прямого эфира

Фото: youtube.com/Ново ТВ
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов плюнул на пол в студии во время съемок передачи "Утро с мэром" на телеканале "НовоТВ".
Инцидент произошел, когда мэр сообщил о сокращении бюджета на три миллиарда рублей в 2021 году и связанных с этим изменениях в транспортной сфере.
"Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет <…>", – сказал Кузнецов.
После этих слов он отклонился от стола и плюнул. Затем мэр извинился и продолжил. "<…> За счет уменьшения машиночасов".
Из-за этого в соцсетях мэра обвинили в бескультурщине. Ведущий программы Ростислав Бардокин заявил, что не понимает критику, так как у главы города выпала пломба.
"Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб? Я пытаюсь понять, в чём проблема", – сказал журналист изданию "Подъем".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что большинство чиновников в России работают хорошо и честно, однако "в семье не без урода".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: