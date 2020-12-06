Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время прямого эфира

Фото: youtube.com/Ново ТВ

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов плюнул на пол в студии во время съемок передачи "Утро с мэром" на телеканале "НовоТВ".

Инцидент произошел, когда мэр сообщил о сокращении бюджета на три миллиарда рублей в 2021 году и связанных с этим изменениях в транспортной сфере.

"Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет <…>", – сказал Кузнецов.

После этих слов он отклонился от стола и плюнул. Затем мэр извинился и продолжил. "<…> За счет уменьшения машиночасов".

Из-за этого в соцсетях мэра обвинили в бескультурщине. Ведущий программы Ростислав Бардокин заявил, что не понимает критику, так как у главы города выпала пломба.

"Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб? Я пытаюсь понять, в чём проблема", – сказал журналист изданию "Подъем".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что большинство чиновников в России работают хорошо и честно, однако "в семье не без урода".