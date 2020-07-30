04:16
Фото: instagram.com/alekseikurinnyi
Драка между депутатами произошла на заседании законодательного собрания Ульяновской области. Видео потасовки в Instagram выложил парламентарий Алексей Куринный.
Как сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев, драка завязалась после провокации со стороны коллег из КПРФ.
По его словам, стычка началась, когда один из депутатов "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат.
На нем был изображен губернатор региона Сергей Морозов и лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. При этом на плакате было написано "голубки".
"Мне бы хотелось принести извинения от депутатов заксобрания за те действия, которые, конечно, носят очень неподобающий и некрасивый характер", – добавил Гвоздев.
В то же время руководитель фракции КПРФ Айрат Гибатдинов заявил РИА Новости, что первыми начали потасовку депутаты от "Единой России", которые пришли на заседание пьяными.
"Я полностью отрицаю, что с нашей стороны были провокации. Но даже если так, нельзя бить людей, об этом говорит закон", – сказал Гибатдинов.
Парламентарии указали, что пострадали депутаты из различных фракций. Их повреждения были зафиксированы, на месте работали правоохранительные органы.
В июне депутаты подрались в Саратовской областной думе. Тогда стычка также произошла между парламентариями от "Единой России" и КПРФ.
Ульяновские депутаты подрались во время заседания
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