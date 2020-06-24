В Саратовской областной думе подрались депутаты

13:45
Снимок с видео: YouTube/Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"
Глава фракции "Единая Россия" в Саратовской областной думе Иван Дзюбан заявил о намерении обратиться в МВД и мандатную комиссию из-за драки на заседании. Об этом сообщает РИА Новости.
Столкновение между депутатами произошло накануне, 23 июня. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ. Их признали виновными в нарушении депутатской этики.
Схватка в зале заседания началась после того, как сосед Бушуева Анатолий Ципящук кинул в Бондаренко бутылку с водой. Бондаренко попытался облить Ципящука водой в ответ, после чего на него напал Чернышевский.
"Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома", – заявил Дзюбан.
Спикер думы Александр Романов в разгаре потасовки объявил перерыв в заседании. Итоговая продолжительность встречи составила порядка 12 часов.
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