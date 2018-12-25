Депутат Рады устроил драку с политологом в прямом эфире

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук устроил драку во время прямого эфира программы "Эпицентр украинской политики", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Оппонентом Мосийчука стал доктор политических наук Александр Семченко, которого он назвал "российским пропагандистом". В ответ Семченко назвал обидчика душевнобольным человеком, которому требуется помощь психиатров. После этого конфликт перешел в рукопашную. Семченко уложил оппонента на лопатки, но мужчин быстро разняли. Затем ведущий попросил Семченко покинуть студию.

Мосийчук регулярно становится участником публичных скандалов. В ноябре прошлого года он пытался избить костылем Михаила Саакашвили, а летом этого года выяснял с депутатом Нестором Шуфричем, кто виновен в "сдаче Крыма".