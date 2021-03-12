Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников – СМИ

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Минтруд в ближайшее время планирует представить новые критерии для назначения пособий на детей от трех до семи лет малообеспеченным семьям. Предполагается, что величина выплаты сможет доходить до 11 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что соответствующий указ подписал Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Дополнительные средства нацелены на то, чтобы выбраться из бедности.

Источник газеты, приближенный к Минтруду, уточнил, что теперь к выдаче пособий будет применен адресный подход.

"Например, семьи с опекаемыми детьми не могли получать пособие по формальному признаку. Несправедливая ситуация была с детьми-инвалидами. Часто их доходы на пару сотен рублей превышали планку прожиточного минимума, из-за чего им отказывали в пособии. При этом формально безработные с серыми доходами получали пособия в полном размере", – объяснил источник.

Он добавил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые положены родителям детей с инвалидностью, в доходах семьи учитываться не будут. Кроме того, при расчете нуждаемости будут учитываться и дети-студенты. Пособие также можно будет получить и на опекаемых детей, находящихся на гособеспечении.

Также в ведомстве предложили учитывать имущество и сбережения семей.

"Социальная помощь должна быть адресной и справедливой. Ведь в конечном итоге что такое выплаты? Это налоги одних граждан, которые распределяются в пользу других. И хотелось бы, чтобы эти деньги уходили тем, кто реально нуждается, и помогали им", – рассказала председатель Объединения многодетных семей города Москвы Наталья Карпович.

Согласно правилу "нулевого дохода", пособие смогут получать родители, которые сами имеют источник дохода или не работают по объективным причинам. Правило не распространяется на случаи, если детей воспитывает один родитель.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко при этом отметила, что комплексная оценка нуждаемости поможет выявить тех, кто действительно нуждается в поддержке, а кто скрывает от государства часть доходов.

Чтобы начать получать новые пособия, необходимо после 1 апреля подать заявление на портале госуслуг. При этом, если семья не соответствует критериям, а пособие уже назначено, оно будет выплачиваться до окончания срока выплат.

В 2021 году расходы на выплаты пособий составят 321,5 миллиарда рублей, в 2022-м – 339,5 миллиарда, в 2023-м – 341,7 миллиарда.

Ранее Владимир Путин подписал закон, продлевающий льготу для многодетных родителей по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка.