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Транспорт

11:14

Автоэксперт оценил подготовку проекта новых правил дорожного движения

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сообщение о том, что в МВД России подготовили проект новых правил дорожного движения, которые вступят в силу весной 2022 года, прокомментировал автоэксперт Игорь Моржаретто, пишет RT.

По словам специалиста, в документе расширили список основных положений по допуску транспортных средств.

"Наконец появляется требование по сезонности резины. Насколько я знаю, будет прописано, что три зимних месяца – только зимняя резина, три летних месяца – в принципе любая резина, но она должна быть нешипованной", – рассказал Моржаретто.

Эксперт добавил, что переобувание автомобиля дважды в год уже стало привычкой для многих автолюбителей. Он также отметил, что такие требования обязательны в связи с вопросом безопасности.

Ранее СМИ писали, что весной 2022 года водители начнут получать штрафы за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер и за защитные пленки на стеклах фар.

Такие изменения содержатся в проекте новых правил дорожного движения. По данным издания "Коммерсант", документ является приложением к ПДД и содержит перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

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