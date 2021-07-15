В московских аэропортах задержали или отменили 45 рейсов

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

В московских аэропортах задержаны или отменены 45 рейсов, следует из данных портала "Яндекс.Расписания".

Больше всего проблем фиксируется в Шереметьево – 27 задержанных и 3 отмененных вылета. На втором месте Домодедово – 8 задержанных и 6 отмененных. Во Внуково отменили один борт.

Ранее сообщалось, что службы столичного аэропорта Шереметьево работают над устранением последствий непогоды.

Более 15 рейсов, направлявшихся в Шереметьево, отправили в другие города и аэропорты, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Вместе с тем десятки вылетающих и прилетающих самолетов задерживаются на 30–50 минут.

15 июля в Москву пришли ливни и грозы, в некоторых районах столицы слышен гром и видны молнии. Также ливни с градом обрушились на разные города Подмосковья. В частности, сильные грозы наблюдаются в Химках, Одинцове, Краснознаменске.

