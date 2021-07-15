Службы аэропорта Шереметьево устраняют последствия ливня

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Службы столичного аэропорта Шереметьево работают над устранением последствий ливня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Анну Захаренкову.

"Последствия мощного ливневого фронта сейчас устраняют службы аэропорта", – сказала Захаренкова.

Ранее сообщалось, что около 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за непогоды. Москвичам напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в "Мосводосток" и в "Гормост".

Столичные власти рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за непогоды. Владельцев заведений общепита также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

