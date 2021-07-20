Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Три пассажирки автомобиля Lada Granta погибли в результате аварии в Красноярском крае во вторник утром, 20 июля. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, <...> 22-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли три пассажира-женщины, водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на пятом километре дороги Шушенское – Сизая.

В воскресенье, 18 июля, смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. В результате столкновения автомобилей Lada и Hyundai погибли два человека.