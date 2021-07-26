Подавший сигнал тревоги самолет Минск – Анталья совершил посадку в Домодедово

11:51 (обновлено 26.07.2021 12:42)
Фото: телеграм-канал 112
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании "Белавиа", выполняющий рейс Минск – Анталья, совершил штатную посадку в Домодедово. Самолет подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Boeing-737 совершил посадку с одним выключенным двигателем. В авиакомпании сообщили, что экипаж воздушного судна принял такое решение согласно инструкциям.
Сейчас самолет уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке. Пассажиров доставят в терминал, в ближайшее время им предоставят запасной самолет для перелета.
"Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью", – отметили в "Белавиа".
Утром в понедельник, 26 июля, пассажирский самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью. Сообщалось, что лайнер снизился и изменил курс.
Сперва сообщалось, что борт планирует сесть в Воронеже, а затем изменил курс на Москву. Речь идет о рейсе "Белавиа" BRU9215. Он вылетел из Минска в 09:35.
На борту лайнера находились 207 человек, включая семь членов экипажа.
Самолет Минск – Анталья подал сигнал тревоги над Белгородской областью
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