Самолет Минск – Анталья подал сигнал тревоги над Белгородской областью

Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью, сообщает ТАСС.

По данным источника, лайнер снизился и изменил курс. Сейчас он находится над Воронежем. По некоторым данным, самолет готовится совершить посадку в московском аэропорту Домодедово.

Также имеется информация, что на борту воздушного судна находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

6 июля крушение лайнера произошло вблизи поселка Палана. На его борту находились 28 человек. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа обнаружили на склоне сопки и в море.

Как стало известно позже, никто из 22 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

Владимир Путин заявил, что помощь родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке должна быть оказана в ближайшее время.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев отметил, что семья каждого погибшего в авиакатастрофе получит по 3 миллиона 525 тысяч рублей.