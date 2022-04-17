СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Воронежской области

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Воронежской области, в котором погибли два человека и 15 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального управления СК. Допрашиваются очевидцы, пассажиры и водители автобусов, представители компании-перевозчика", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ближайшее время для установления причин смерти и степени тяжести вреда здоровью будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинских. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц".

Авария произошла вечером 16 апреля на 525-м километре трассы "Дон". По данным полиции, микроавтобус и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург, столкнулись у поворота на Новую Усмань. В микроавтобусе находились 16 пассажиров, в автобусе – два водителя и 37 пассажиров.

По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что 37-летний водитель микроавтобуса не уступил дорогу рейсовому автобусу при повороте. Как уточнили в Минздраве РФ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Еще четыре человека получили различные травмы.

