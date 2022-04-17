В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области

Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 – в состоянии средней тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что жертвами аварии стали два человека, пострадали 15. Двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, остальные 13 были госпитализированы.

Авария произошла вечером 16 апреля на 525-м километре трассы "Дон". По данным полиции, микроавтобус и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург, столкнулись у поворота на Новую Усмань. В микроавтобусе находились 16 пассажиров, в автобусе – два водителя и 37 пассажиров.

По предварительным данным, причиной столкновения стало то, что 37-летний водитель микроавтобуса не уступил дорогу рейсовому автобусу при повороте налево в направлении села Новая Усмань.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Удмуртии. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Еще четыре человека получили различные травмы.

