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Два человека погибли в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

По данным агентства, авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе. В результате происшествия девять человек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на трассе в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, по предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло недалеко от села Малая Пурга на федеральной трассе "Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга".

