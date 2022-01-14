Сход пешеходного моста частично обрушился на станции МЖД Москва Товарная – Курская

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Сход пешеходного моста через железную дорогу частично обрушился на станции МЖД Москва Товарная – Курская. Об этом информирует пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, в 21:39.

"По предварительной информации, никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.

Из-за случившегося выход в город со станции на улицу Шоссе Энтузиастов оказался временно ограничен. При этом проход на улицу Международную доступен для пассажиров в обычном режиме.

"На место оперативно отправлена аварийная бригада. На движение поездов ситуация не повлияла", – подчеркнули в МЖД.

Там добавили, что для расследования случившегося создана специальная комиссия.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – заключили в МЖД.

Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.

Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.