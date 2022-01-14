Сход пешеходного моста частично обрушился на станции МЖД Москва Товарная – Курская

14 января, 23:59
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Сход пешеходного моста через железную дорогу частично обрушился на станции МЖД Москва Товарная – Курская. Об этом информирует пресс-служба МЖД.
Инцидент произошел в пятницу, 14 января, в 21:39.
"По предварительной информации, никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.
Из-за случившегося выход в город со станции на улицу Шоссе Энтузиастов оказался временно ограничен. При этом проход на улицу Международную доступен для пассажиров в обычном режиме.
"На место оперативно отправлена аварийная бригада. На движение поездов ситуация не повлияла", – подчеркнули в МЖД.
Там добавили, что для расследования случившегося создана специальная комиссия.
"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – заключили в МЖД.
Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.
Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.
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