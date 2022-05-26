Власти Белгородской области организовали эвакуацию скота из приграничного села Середа

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Из белгородского села Середа эвакуируют людей и животных. Речь идет о крупном рогатом скоте, включая коз и овец, рассказал глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"Нанимали специализированную организацию, в автопарке которой были скотовозы. Соответственно, за четыре рейса мы одной машиной вывезли практически всю живность из села Середа под сопровождением специальных служб, чтобы это было безопасно", – рассказал он.

Жданов уточнил, что некоторых животных передали фермеру Николаю Унковскому в село Архангельское. Еще трех коров временно забрала глава Муромской администрации Галина Руденко.

"Унковский Николай Иванович нам предоставил помещение, обеспечил кормами. И сегодня коров либо доят его сотрудники, либо местные жители могут приезжать и сами доить коров", – добавил Жданов, слова которого приводит РИА Новости.

17 мая украинские военнослужащие с применением системы залпового огня нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры села Середа Шебекинского района Белгородской области. В результате осколочное ранение получил житель 1992 года рождения.

По данному факту следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство").

