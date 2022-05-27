Пострадавшая при обстреле села под Белгородом скончалась от полученных ран – власти

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жительница Белгородской области, которая накануне была ранена в результате обстрела со стороны Украины, скончалась. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина была ранена при обстреле села Журавлевка, уточнял ранее Гладков. По его словам, под огнем украинских военных населенный пункт находился весь день.

Журавлевка также подверглась обстрелу в среду, 25 мая. В результате было повреждено 13 домовладений, ранения средней степени тяжести получил один человек.

Ранее в Белгородской области был продлен еще на две недели высокий уровень террористической опасности. Он будет действовать до 9 июня.