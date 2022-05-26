Глава Белгородской области сообщил о продолжающемся весь день обстреле села Журавлевка

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военнослужащие весь день обстреливают село Журавлевка Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Ранена женщина. Подробности выясняются", – написал губернатор.

Село Журавлевка подверглось обстрелу накануне. По словам Гладкова, всего было повреждено 13 домовладений, ранения средней степени тяжести получил один человек. Его состояние оценивается как стабильное, сегодня пациента перевели в палату после операции.

Неделей ранее со стороны Украины было обстреляно село Солохи. В результате пострадал один человек. В населенном пункте также произошли разрушения.

25 мая в регионе продлили высокий уровень террористической опасности еще на две недели.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

