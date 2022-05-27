Житель Журавлевки в Белгородской области рассказал о погибшей при обстреле женщине

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Житель села Журавлевка в Белгородской области рассказал о женщине, погибшей при обстреле. Об этом сообщает РИА Новости.

"Елена звали ее, 1967 года рождения, старше меня... Работали все, семья есть", – заявил мужчина, который представился Алексеем Васильевым.

Местный житель рассказал, что 25 апреля сам попал под обстрел. Инцидент произошел в Нехотеевке, в результате пострадала машина Васильева.

Женщина была ранена накануне, 26 мая, при обстреле села Журавлевка со стороны Украины. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под огнем ВСУ населенный пункт находился весь день.

27 мая стало известно, что пострадавшая местная жительница скончалась.

Обстрелы российских населенных пунктов начались после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

