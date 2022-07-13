Жители обстрелянного ВСУ Белгорода бьют стекла и плитку, чтобы получить компенсацию

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Белгородцы бьют стекла и плитку в своих домах, чтобы получить компенсацию, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
Он объяснил, что власти стараются оперативно устранить последствия обстрелов со стороны Украины, однако граждане начинают этим пользоваться.
"К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые", – рассказал он.
Гладков отметил, что теперь власти будут рассматривать каждую ситуацию отдельно и только потом принимать решение о выделении средств.
Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени.
Также при обстреле были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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