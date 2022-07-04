Около 90 домов в Белгороде получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ – губернатор

11:49
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВСУ повреждения получили 26 многоквартирных жилых домов и 60 частных.
"Оперативно будем восстанавливать окна, балконы, межкомнатные двери, производить отделку стен и потолков. В общей сложности это порядка 356 квартир", – сообщил Гладков на своей странице в соцсети.
Губернатор подчеркнул, что при обстреле 60 частных домов оказались частично повреждены.
"Пять домов повреждено полностью, остальные требуют дополнительной экспертизы. Надеюсь, завтра получу сметы, перечислю авансовые платежи, которые пойдут на приобретение строительных материалов, в первую очередь профлиста (на кровли) и стеклопакета", – отметил он.
Ранее Гладков сообщил, что в результате ЧП в Белгороде погибли три человека, четверо получили травмы. По его словам, также в медучреждение были доставлены двое: мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок. Еще двоим врачи оказали помощь на месте.
До этого обстрелу со стороны Украины подверглось село Нехотеевка в Белгородской области. В результате происшествия пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени.
Также при обстреле были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Губернатор Белгородской области сообщил о трех погибших в результате ЧП
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