Бастрыкин сообщил о появлении в РФ нового вида налоговых преступлений

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В России появились площадки по продаже бумажного НДС, где осуществляется подготовка налоговой документации за вознаграждение, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

"С использованием таких площадок заинтересованные предприниматели все чаще и чаще уклоняются от уплаты налогов", – сказал Бастрыкин ТАСС на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что это требует ответных мер и защиты экономических интересов предпринимателей.

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Верховным судом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, администрацией президента и организацией "Деловая Россия" подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

Речь идет о случаях полного возмещения недоимки, пеней и штрафов. Кроме того, в законопроекте планируют предусмотреть сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений.